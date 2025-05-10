Число заболевших корью в США раскрыли

CDC: Число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек

Число американцев, заболевших корью, превысило одну тысячу человек. Такое число раскрыл Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтвержденный случай кори», — сообщили в CDC. Уточняется, что случаи заболевания выявили в 30 штатах США.

Ранее сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что почти треть жителей Северо-Западного федерального округа России не защищена от кори, то есть уровня коллективного иммунитета недостаточно для предотвращения эпидемии.