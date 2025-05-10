Дрон ударил военного ВСУ по голове, сбил его с ног и попал на видео

RusVesna показала на видео, как дрон ударил по шлему и сбил с ног военного ВСУ

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российский дрон ударил военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) по голове, сбил его с ног и попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Такого вы еще не видели: дрон прилетел точно в кастрюлю ВСУшнику», — прокомментировали авторы канала.

На записи видно, как боец идет с автоматом и вещмешком мимо развалин дома, в этот момент небольшой беспилотник прилетел ему точно в шлем и полетел дальше, вероятно, он не нес боеприпас. Военнослужащий потерял равновесие и упал, но через несколько секунд поднялся и пошел дальше. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее ВСУ попытались сфотографировать дрон с украинским флагом на фоне сотовой вышки в селе Кирилловка Брянской области, но аппарат врезался в опору и упал. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot.