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22:03, 10 мая 2025Бывший СССР

Дрон ударил военного ВСУ по голове, сбил его с ног и попал на видео

RusVesna показала на видео, как дрон ударил по шлему и сбил с ног военного ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российский дрон ударил военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) по голове, сбил его с ног и попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Такого вы еще не видели: дрон прилетел точно в кастрюлю ВСУшнику», — прокомментировали авторы канала.

На записи видно, как боец идет с автоматом и вещмешком мимо развалин дома, в этот момент небольшой беспилотник прилетел ему точно в шлем и полетел дальше, вероятно, он не нес боеприпас. Военнослужащий потерял равновесие и упал, но через несколько секунд поднялся и пошел дальше. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее ВСУ попытались сфотографировать дрон с украинским флагом на фоне сотовой вышки в селе Кирилловка Брянской области, но аппарат врезался в опору и упал. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot.

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