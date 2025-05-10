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07:13, 10 мая 2025Из жизни

Глава британских ВМС ушел в отставку из-за измен жене

The Telegraph: Глава ВМС Британии Бен Ки ушел в отставку из-за измены жене
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Richard Pohle / Reuters

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Великобритании Бен Ки ушел в отставку досрочно на фоне расследования его отношений с подчиненной. Об этом сообщило The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально 59-летний адмирал планировал уйти в отставку в июне, однако после начала расследования измен жене принял решение завершить службу досрочно. Исполнять его обязанности будет вице-адмирал сэр Мартин Коннелл.

Издание уточняет, что Ки был недоволен ситуацией на флоте и был настроен на отдых с семьей. Подчеркивается, что у адмирала трое детей.

В январе стало известно, что британский солдат, 45-летний Джед Шарлот, украл офисное имущество на 350 тысяч фунтов и перепродал его через интернет ради покупки подарков любовнице.

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