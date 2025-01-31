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01:33, 31 января 2025Из жизни

Британский солдат занимался кражами ради любовницы

Times: Британский солдат украл имущество на £350 тыс. ради подарков любовнице
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британский солдат, 45-летний Джед Шарлот, украл офисное имущество на 350 тысяч фунтов и перепродал его через интернет ради покупки подарков любовнице. Об этом сообщила газета Times.

Отмечается, что интендант британской армии воровал принтеры и картриджи для них, которые позднее перепродавал через eBay. Выяснилось, что Шарлот рассказал любовнице о своем богатстве. На вырученные от реализации краденого имущества деньги он покупал возлюбленной дорогие подарки, в том числе сумочки Louis Vuitton, швейцарские часы Tag Heuer.

Мужчина, отслуживший в армии 17 лет, приговорен к трем годам тюрьмы. Сообщается, что у него есть жена и трое детей.

Ранее в Таиланде заместителя настоятеля крупного буддийского храма в городе Махасаракхам обвинили в трате двух миллионов батов на любовницу. Верующие заинтересовались личной жизнью высокопоставленного священнослужителя, потому что его возлюбленная открыто рассказывала на своей странице в соцсетях об этих отношениях.

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