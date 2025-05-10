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13:17, 10 мая 2025Мир

Глава МИД Германии указал на ошибку Берлина в отношениях с Москвой

Вадефуль: ФРГ долго полагалась на соглашения с Россией и «Северные потоки»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock / Fotodom

Германия слишком долго полагалась на «поиск соглашения» с Россией и инфраструктурные проекты вроде газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этой ошибке в российской-германских отношениях заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

«В период, непосредственно последовавший за незаконной аннексией Крыма, внешняя политика Германии в целом слишком долго полагалась на поиск соглашения с путинской Россией», — сказал он.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Берлин также слишком долго поддерживала совместные проекты с Россией, такие как «Северные потоки». Он признался, что поддерживал этот курс, но теперь считает его ошибочным.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил разговора с президентом России Владимиром Путиным в случае прекращения огня. По его словам, он готов пойти на многое ради достижения мира на Украине.

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