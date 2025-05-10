В России указали на главное условие для 30-дневного перемирия с Украиной

Сенатор Джабаров: Перемирие должно быть обусловлено началом переговоров

30-дневное перемирие с Украиной должно быть обусловлено началом переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я абсолютно согласен с доводом [пресс-секретаря президента России Дмитрия] Пескова, который сказал, что должны быть прекращены в это время поставки [оружия Украине]. Есть и другой довод: а для чего делается перемирие? Перемирие ради перемирия? Пройдет месяц, а что дальше? Что-то изменится? Нет. Поэтому я думаю, что перемирие должно быть обязательно обусловлено началом конкретных переговоров», — сообщил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что о начале переговорного процесса в Киеве в контексте высказываний о 30-дневном перемирии не говорят.

«Они просто берут паузу для того, чтобы накопить силы. Даже если не будет поставок, им пока хватает боеприпасов, снарядов и так далее, они будут возмещать урон живой силе. Поэтому перемирие ради перемирия — это просто обман очередной, это очередные Минские соглашения, но на другом уровне, не более того», — заключил он.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. По его словам, в этом вопросе действия Европы, США и Великобритании будут скоординированы.

