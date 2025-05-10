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21:47, 10 мая 2025Россия

Переживший клиническую смерть российский командир вернется на СВО

Переживший клиническую смерть командир с позывным Катунь возвращается на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир с позывным Катунь, переживший клиническую смерть, возвращается в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сам военный рассказал телеканалу RT.

По его словам, необходимо передавать опыт молодым бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ. «Работа есть работа... Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — подчеркнул он.

Военный добавил, что получил награды — орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Ранее сообщалось, что россиянин отправился на фронт в августе 2023 года. В частности, он принимал участие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Катунь получил серьезное ранение, впал в кому и перенес клиническую смерть.

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