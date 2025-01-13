Российский командир рассказал о пробуждении в мешке после клинической смерти на СВО

RT: Командир штурмовой группы ВС РФ пережил клиническую смерть на СВО

Командир штурмовой группы Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Катунь пережил кому и клиническую смерть в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По данным издания, россиянин отправился на фронт в августе 2023 года. В частности, он принимал участие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). За достижения на СВО ему присудили четыре ордена Мужества.

Со слов российского командира, он дважды попадал под атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Впервые беспилотник настиг его в блиндаже, а спустя время в результате украинской атаки завалило подвал, где он находился. Сам он считает, что ему везло.

«В такие моменты действуешь на адреналине, мозг работает быстрее компьютера. Руками, как в воде, стал быстро откапывать себя, ребят», — сказал Катунь.

Помимо атаки дронов штурмовую группу российских военнослужащих однажды обстреляли из танка — взрывной волной командира выбросило из частного дома, собой мужчина буквально пробил две стены. Как пишет RT, именно тогда военный получил серьезное ранение, впал в кому и перенес клиническую смерть.

«Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке (...) А я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — вспомнил командир.

Ранее сербский доброволец СВО заявил, что видел Бога. Увиденное он описал как свет, после чего солдат якобы понял, что «мы находимся в этом свете — только я и Он». Боец ампутировал себе ногу, пролежал неделю без еды и воды, но выжил.