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12:32, 10 мая 2025Экономика

Лесной пожар окружил аэропорт в российском регионе

Аэропорт Кадала в Чите окружил мощный ландшафтный пожар
Мария Черкасова

Кадр: Телеграм-канал 112

Аэропорт Кадала в Чите в Забайкальском крае окружил мощный ландшафтный пожар, сообщает Telegram-канал 112.

Работу аэропорта приостановили на несколько часов, поскольку огонь подобрался вплотную к взлетно-посадочной полосе. Воздушную гавань снова открыли около полудня по местному времени. В тушении пожара принимал участие самолет Ил-76 МЧС России.

По данным на 10 мая, в регионе действует 21 лесной пожар на площади 163 тысячи гектаров.

С 24 марта на территории Забайкалья объявлен пожароопасный сезон. С 7 апреля в лесах введен режим ЧС регионального характера, с 23 апреля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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