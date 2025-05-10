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13:34, 10 мая 2025Мир

Лидер латиноамериканской страны прибыл в Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Санкт-Петербург
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который прибыл в Россию по случаю празднования 80-летия со Дня Победы, посетил Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал управления информации администрации Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Мадуро прибыл на Московский вокзал северной столицы, где его встретил губернатор города Александр Беглов.

«Мы глубоко признательны Вам и венесуэльскому народу за проявленную солидарность с Россией. В Каракасе было поднято Знамя Победы важный сигнал для всего мира, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти», — заявил градоначальник.

Известно, что для Мадуро и всей делегации подготовлена экскурсия по зданию Смольного, Государственного Эрмитажа. Также планируется официальная встреча президента с Бегловым.

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который стал одним из зрителей Парада на Красной площади, высоко оценил мероприятия, посвященные 9 Мая.

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