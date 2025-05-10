Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 10 мая 2025Мир

Лидер одной страны оценил силу российского комплекса «Орешник»

Президент Буркина-Фасо Траоре: От российского «Орешника» содрогается весь мир
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре высоко оценил силу российского ракетного комплекса «Орешник», назвав его оружием, от которого «содрогается весь мир». Об этом политик заявил в ходе лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева (РХТУ), передает ТАСС.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это "Орешник", от которого содрогается весь мир», — подчеркнул Траоре. Он добавил, что российские изобретатели достигли выдающихся результатов в разных областях, включая создание военной техники.

Лидер Буркина-Фасо восхитился различным видами российского вооружения, представленными в рамках парада Победы в Москве. Он призвал обучающихся в России студентов учиться как можно усерднее, чтобы овладеть всеми необходимыми знаниями для будущих технологических открытий.

Ранее в Госдуме не исключили, что в ответ на провокации Украины в праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы, Россия может ударить «Орешником».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций при одном условии

    Глава МИД Германии указал на ошибку Берлина в отношениях с Москвой

    Медведев высказался об ударах по лидерам ЕС в Киеве

    В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

    Лидер одной страны оценил силу российского комплекса «Орешник»

    Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей

    Песков заявил о беспокойстве Европы из-за мировой консолидации вокруг Дня Победы

    Макрон пригрозил России новыми санкциями

    Фицо прокомментировал свою поездку в Россию

    Мадуро высоко оценил парад в Москве в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости