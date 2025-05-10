Президент Буркина-Фасо Траоре: От российского «Орешника» содрогается весь мир

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре высоко оценил силу российского ракетного комплекса «Орешник», назвав его оружием, от которого «содрогается весь мир». Об этом политик заявил в ходе лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева (РХТУ), передает ТАСС.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это "Орешник", от которого содрогается весь мир», — подчеркнул Траоре. Он добавил, что российские изобретатели достигли выдающихся результатов в разных областях, включая создание военной техники.

Лидер Буркина-Фасо восхитился различным видами российского вооружения, представленными в рамках парада Победы в Москве. Он призвал обучающихся в России студентов учиться как можно усерднее, чтобы овладеть всеми необходимыми знаниями для будущих технологических открытий.

Ранее в Госдуме не исключили, что в ответ на провокации Украины в праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы, Россия может ударить «Орешником».