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09:57, 10 мая 2025Мир

Лидер Северной Кореи назвал День Победы общим с Россией праздником

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал День Победы общим с Россией праздником
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал День Победы общим с Россией праздником. Об этом он заявил во время посещения посольства РФ в Пхеньяне 9 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«9 Мая — это праздник российского народа, праздник для всего человечества, праздник для корейского народа, а также для меня самого», — заметил Ким Чен Ын.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. На опубликованных каналом кадрах видно, как российский лидер жмет руку одному из военнослужащих в парадной форме, а также разговаривает с ним при помощи переводчика.

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