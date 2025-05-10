Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом

Мадуро предложил установить побратимские связи региона Венесуэлы с Петербургом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание установить побратимские связи между Санкт-Петербургом и одним из регионов Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

Мадуро встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Также лидер Венесуэлы осмотрел мемориальные помещения Смольного. По его словам, за несколько часов нахождения в городе он пропитался историей Санкт-Петербурга и увидел невероятные вещи. После этого президент заявил, что ему захотелось установить побратимство между Санкт-Петербургом и каким-либо регионом Венесуэлы.

Беглов, в свою очередь, назвал внимание Мадуро к празднику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исключительным.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который стал одним из зрителей парада на Красной площади, высоко оценил мероприятия, посвященные 9 Мая. «Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-й годовщине Победы Красной армии над фашизмом», — отметил он.