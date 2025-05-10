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12:50, 10 мая 2025Мир

Макрон пригрозил России новыми санкциями

Макрон: Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия 30-дневного прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал он.

По словам французского лидера, будущие санкции будут гораздо жестче для российской экономики, а также должны подействовать как сдерживающий фактор.

Кроме того, Макрон добавил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что санкции в отношении России будут ужесточены при отказе Москвы от предложения о прекращении огня. Он отметил, что эти действия скоординированы между Евросоюзом, Великобританией и США.

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