Макрон пригрозил России новыми санкциями

Макрон: Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней

Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия 30-дневного прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал он.

По словам французского лидера, будущие санкции будут гораздо жестче для российской экономики, а также должны подействовать как сдерживающий фактор.

Кроме того, Макрон добавил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что санкции в отношении России будут ужесточены при отказе Москвы от предложения о прекращении огня. Он отметил, что эти действия скоординированы между Евросоюзом, Великобританией и США.