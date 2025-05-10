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20:51, 10 мая 2025Мир

Макрон высказался о прекращении поставок оружия Киеву во время перемирия

Макрон: 30-дневное перемирие не предполагает прекращения поставок оружия Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin/Pool / Reuters

Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено предлагаемым 30-дневным перемирием на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Никаких предварительных условий: ни прекращения поставок оружия для защиты и сопротивления, ни предрешения [исхода] любых переговоров», — сказал он.

Французский лидер также отметил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то она столкнется с дополнительными санкциями. Он подчеркнул, что западные страны решительно отвергают возможность идти на какие-либо уступки.

Ранее Макрон заявил, что предлагаемое Западом 30-дневное перемирие на Украине предполагает возможность продления. По его словам, западные лидеры надеются, что прекращение огня будет продлено, чтобы начать мирные переговоры.

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