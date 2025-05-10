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18:14, 10 мая 2025Мир

Макрон высказался о продлении 30-дневного перемирия на Украине

Макрон: Предлагаемое Западом 30-дневное перемирие предполагает продление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Предлагаемое Западом 30-дневное перемирие на Украине предполагает возможность продления. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает franceinfo.

«Мы должны все сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию принять это прекращение огня, которое начинается в понедельник. После этого будет 30 дней с возможностью продления», — сказал он.

Глава Франции отметил, что западные лидеры надеются, что прекращение огня будет продлено, чтобы начать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией, если Москва согласится на прекращение огня. Отмечается, что западные лидеры, прибывшие на переговоры в Киев, сообщили об этом Трампу по телефону.

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