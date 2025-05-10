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13:26, 10 мая 2025Россия

Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве

Медведев прокомментировал встречу Макрона, Туска, Мерца и Стармера в Киеве
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: SPUTNIK / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о его угрозах насчет парада в честь Дня Победы в Москве. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале встречу лидеров четырех стран в Киеве.

Медведев поинтересовался, что предпримет глава Украины, если узнает, что Россия больше не может «гарантировать безопасность пребывания» европейских представителей в стране. Речь идет о прибывших на Украину 10 мая президенте Франции Эммануэле Макроне, премьер-министре Польши Дональде Туске, канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и британском премьере Кире Стармере.

«Ладно, не дергайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нес про парад Победы в Москве», — заключил он.

Ранее Макрон сообщил, что он с коллегами прибыл на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Французский лидер подчеркнул, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь. Макрон также заявил, что Европа и США готовы усилить давление на Россию в случае отказа Кремля от прекращения огня.

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