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14:02, 10 мая 2025Мир

Медведев провел встречу с президентом азиатской страны в Москве

Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом в Москве
Андрей Шеньшаков
То Лам

То Лам . Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что встретился с президентом и генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Об этом сообщается в официальном сообществе председателя партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Медведева, Вьетнам является давним другом и надежным партнером РФ.

«Искренне рады личному участию То Лама в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно храним память о подвиге поколения победителей», — отметил Медведев.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приедет в Москву и примет участие в Параде в честь 9 Мая. Сообщалось, что он прибудет по приглашению президента России Владимира Путина.

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