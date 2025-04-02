Лидер еще одной страны поучаствует в праздновании Дня Победы

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибудет в Москву на День Победы

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Лам приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявил во время переговоров глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон своему российскому коллеге Сергею Лаврову, передает ТАСС.

«В настоящий момент идет подготовка официального визита генсека То Лама в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для принятия участия в 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметил глава вьетнамского дипломатического ведомства.

29 марта президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свои планы посетить Москву 9 мая и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

26 марта Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готовится к визиту президента Кубы Диас-Канеля Бермудеса в Москву 9 мая. По словам министра, визит кубинского лидера также совпадает с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

