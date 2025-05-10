Медведев раскритиковал мирные планы встретившихся в Киеве европейских лидеров

Медведев раскритиковал встретившихся в Киеве Макрона, Туска, Мерца и Стармера

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал мирные планы европейских лидеров, встретившихся в Киеве 10 мая. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В публикации Медведева речь идет о встрече президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера. По его словам, они планировали обсуждать мир, а вместо этого лишь угрожают России. Он задался вопросом, разумно ли это.

Ранее Макрон сообщил, что он с коллегами прибыл на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Французский лидер подчеркнул, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь. Макрон также заявил, что Европа и США готовы усилить давление на Россию в случае отказа Кремля от прекращения огня.