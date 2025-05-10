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21:00, 10 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали снег

Синоптик Тишковец: В начале недели в столице ожидается аномальный холод
Мария Черкасова

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Аномальный холод и ливневые дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 12 мая, усилится ненастное влияние циклона. Ночью похолодает до минус одного градуса, днем потеплеет до плюс 4-9 градусов Цельсия — это на 10–11 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник, 13 мая, метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей. На неделе по ночам ожидается температура 1-6 градусов Цельсия, днем воздух будет теплеть до плюс 13 градусов. К концу недели потеплеет до плюс 10-15 градусов Цельсия.

Погода вернется к температурной норме в последней декаде мая.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в центре европейской части России в ближайшее время ожидаются заморозки. Сильнее всего похолодает в Калининградской области — до минус пяти градусов Цельсия. В азиатской части России при этом ожидается сильная жара.

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