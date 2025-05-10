Москвичи массово бросились скупать препараты от аллергии

Mash: Спрос на препараты от аллергии в Москве вырос на 50 процентов

Жители Москвы массово бросились скупать препараты от аллергии — спрос на них вырос на 50 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что такой резкий скачок произошел на фоне появления рекордного количества пыльцы в столице. При этом популярные лекарства подорожали на 5-10 процентов в сравнении с ценами весной 2024 года, что заставляет москвичей искать аналоги.

Ранее сообщалось, что концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в 1000 раз. В этом году сезон протекает с серьезными обострениями у тех, кто не успел пролечиться от аллергии.