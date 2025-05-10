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16:13, 10 мая 2025Мир

На Западе сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

Профессор Томас Малинен заявил, что судьба конфликта на Украине в руках России
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что конфликт на Украине завершит Россия. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп не сможет коренным образом повлиять на события на территории Украины. Малинен считает, что специальную военную операцию может завершить только Россия.

«Увы, мир может быть достигнут только через боль и потери. Сейчас дело за русскими», — написал он в своей публикации.

Ранее стало известно, что Томас Малинен назвал полный разгром украинской армии единственной возможностью остановить мировую войну.

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