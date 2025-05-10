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12:29, 10 мая 2025Бывший СССР

Наемников из западных ЧВК заметили у границы Курской области

Командование ВСУ перебросило наемников из западных ЧВК к границе Курской области
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило наемников из западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области. Об этом заявил Telegram-канал «Архангелы спецназа».

«Ситуация в Курском приграничьe для украинской стороны складывается не то, чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому, по нашим данным, в работу вступили частные военные кампании», — говорится в сообщении.

Среди таких ЧВК Telegram-канал называет ASBS Othago и European Security Academy из Польши, Iron Navy из Эстонии, Rae LT из Литвы, G4S из Великобритании в составе датской G4F.

Отмечается, что занимаются узконаправленными задачами, и они даже в таком количестве не окажут существенного влияния на общую ситуацию на фронте

Ранее 65-летний мужчина в селе Званное Курской области ранен в результате обстрела ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн добавил, что у мужчины множественные осколочные ранения головы, плеча и живота, в ближайшее время он будет будет доставлен в больницу.

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