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20:29, 9 мая 2025Россия

Пожилой мужчина в Курской области ранен в результате обстрела ВСУ

Хинштейн: В результате обстрела ВСУ ранен мужчина в Курской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

65-летний мужчина в селе Званное Курской области ранен в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района, удар пришёлся по жилому дому. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина», — написал Хинштейн.

Он добавил, что у мужчины множественные осколочные ранения головы, плеча и живота, в ближайшее время он будет будет доставлен в больницу.

Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области.

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