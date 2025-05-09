Пожилой мужчина в Курской области ранен в результате обстрела ВСУ

Хинштейн: В результате обстрела ВСУ ранен мужчина в Курской области

65-летний мужчина в селе Званное Курской области ранен в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района, удар пришёлся по жилому дому. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина», — написал Хинштейн.

Он добавил, что у мужчины множественные осколочные ранения головы, плеча и живота, в ближайшее время он будет будет доставлен в больницу.

Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области.