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22:29, 8 мая 2025Россия

ВСУ атаковали село в Курской области

Хинштейн сообщил о раненой в результате удара ВСУ жительнице Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Противник запустил дрон по селению, в результате удара была ранена 58-летняя женщина. Пострадавшей посекло ноги, открылось сильное кровотечение, сейчас ей оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу.

Днем 8 мая Хинштейн заявил, что в Курской области 61-летняя женщина стала жертвой обстрела поселка Глушково со стороны ВСУ. Кроме того, в результате падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции.

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