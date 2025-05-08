Россиянка стала жертвой обстрела ВСУ после объявленного Путиным перемирия

Хинштейн сообщил о погибшей в результате обстрела ВСУ жительнице Курской области

В Курской области 61-летняя женщина стала жертвой обстрела поселка Глушково со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленного после начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия. О погибшей сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Кроме того, в результате падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. «Уважаемые жители, вновь призываю вас к сознательности! Враг жесток и беспощаден. Пожалуйста, не подвергайте свою жизнь опасности!», — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что утром 8 мая ВСУ предприняли новую попытку наступления на Курскую область, которой предшествовала артподготовка и бомбардировка. По оценкам журналистов, Киев бросил в сторону поселка Теткино от 40 до 50 человек. Украинские войска пытаются продвигаться к населенному пункту со стороны Рыжевского леса.

Перемирие, объявленное Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия остановлены до 11 мая. В Минобороны России обвинили Киев в нарушении режима прекращения огня и заявили, что российские войска отвечают зеркально.