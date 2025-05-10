Названа сумма переданной через сына взятки экс-замглаве Брянской области

РИА Новости: Экс-замглавы Брянской области Тимошенко получал взятки через сына

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко через фиктивно трудоустроенного сына Антона получил взятку в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ о деле.

«Являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, получил взятку в виде денег в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770 323 тысяч рублей», — говорится в документе.

По версии следствия, Тимошенко курировал в 2019-2021 годах в Брянской области строительство и капитальный ремонт по госконтрактам и получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли их.