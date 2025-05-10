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17:03, 10 мая 2025Мир

«Обезвреживание» дрона камнем и шлепками попало на видео

Mash опубликовал видео с бьющими индийский дрон ногами жителями Пакистана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В сети появились кадры «борьбы» жителей Пакистана с индийскими дронами. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

На видеозаписи видно, как мужчина подходит к беспилотному летательному аппарату и переворачивает его под одобрительные крики толпы. Затем беспилотник окружают другие местные жители, кто-то кидает в технику камень, остальные бьют по ней ногами, причем часть людей, «обезвреживающих» дрон, обуты в шлепки.

Ранее сообщалось о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном. За полтора часа до этого состоялся телефонный разговор командующих военными операциями двух стран. В ходе переговоров они пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Следующий разговор должен состояться 12 мая.

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