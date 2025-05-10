Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу 10 мая

Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу 10 мая с 14:30 по московскому времени. Об этом заявил на брифинге первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри, сообщает ТАСС.

Уточняется, что за полтора часа до этого состоялся телефонный разговор командующего военными операциями Пакистана и командующего военными операциями Индии. В ходе переговоров они пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Следующий разговор должен состояться 12 мая.

Ранее стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию «Баньян уль Марсус» («Прочная стена») против Индии. В службе безопасности страны заявили, что это стало прямым ответом «на продолжительные провокации» Нью-Дели.