«Нет иного выбора». Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Geo: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии под названием «Баньян уль Марсус» («Прочная стена»). Источники в службе безопасности заявили, что это стало прямым ответом «на продолжительные провокации» Нью-Дели. В правительстве Пакистана также подтвердили начало военной операции.

В рамках операции армия Пакистана планирует нанести удар по нескольким стратегическим целям, которые находятся в Индии. На данный момент в рамках ударов по индийской территории было уничтожено ракетное хранилище BrahMos, заявили источники телеканала Geo News.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией.

Не осталось иного выбора, кроме как начать полномасштабную войну. (…) У нас нет других вариантов, кроме этого. Мы должны отплатить им той же монетой Хаваджа Асиф Министр обороны Пакистана

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

10 мая глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам.

По его словам, индийские самолеты нанесли удары по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики. Чаудри также подчеркнул, что в ходе атаки ущерба нанесено не было. Из-за ударов со стороны Индии Пакистан вновь закрыл небо.

Управление аэропортов Пакистана заявило, что страна закрыла свое воздушное пространство для всех рейсов с 3:15 утра до 12:00 дня сегодня из-за проблем безопасности после индийских военных ударов Geo TV

Также ранее сообщалось, что власти Индии уполномочили командующего армией привлечь для помощи Вооруженным силам (ВС) добровольческие резервные формирования — Территориальную армию (ТА). ТА привлекается для охраны и поддержки регулярной армии. Теперь командующий армией уполномочен призвать «каждого офицера и каждого зачисленного в ТА человека».

Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в истории авиации

8 мая Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами. По словам пакистанских официальных лиц, были сбиты пять индийских самолетов.

По данным CNN, 125 истребителей сражались более часа, при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Отмечается, что обмен ракетными ударами происходил на расстоянии, превышавшем 160 километров.

При этом ни одна из сторон не отправляла своих пилотов через границу, помня о последствиях воздушного боя в 2019 году. Тогда пилота ВВС Индии сбили на территории Пакистана, это транслировало телевидение. Как сообщает CNN, на этот раз ни одна из конфликтующих сторон «не хотела такого унижения».