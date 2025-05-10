Geo: Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на свои источники в службе безопасности.

Операция стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии», указано в статье на сайте телеканала.

По данным источников, Вооруженные силы (ВС) Пакистана бьют по многочисленным стратегическим целям на территории Индии. Так, есть сведения об уничтожении склада ракет BrahMos в Бисе.

Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам. До этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну из-за действий Нью-Дели.