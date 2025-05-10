Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 10 мая 2025Мир

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии

Geo: Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на свои источники в службе безопасности.

Операция стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии», указано в статье на сайте телеканала.

По данным источников, Вооруженные силы (ВС) Пакистана бьют по многочисленным стратегическим целям на территории Индии. Так, есть сведения об уничтожении склада ракет BrahMos в Бисе.

Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам. До этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну из-за действий Нью-Дели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии

    Появилось видео начала крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии

    Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

    Церемонию развода караулов в Кремле временно отменили

    В Хайфе проукраинского активиста плакатом толкнули в фонтан в День Победы

    Минфин США предрек дефолт к августу

    Церемония развода караулов в Кремле отменена

    Макрон, Мерц и Стармер отправились в Киев

    Зеленский ввел санкции против четырех стран

    Лукашенко призвал не допустить начала новой мировой бойни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости