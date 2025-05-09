В Пакистане заявили о неизбежной войне с Индией

Министр обороны Пакистана Асиф заявил о неизбежной войне с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за действий Нью-Дели. Об этом сообщило издание News Guru, также оценившее перспективы конфликта между двумя странами.

По мнению авторов статьи, обмены ударами по принципу «око за око» влекут за собой риски перехода конфликта в разряд полномасштабного. Отмечается, что обе страны попали в «ловушку обязательств»: Нью-Дели должен был ответить на теракт в Пахалгаме, а Пакистан — на удары армии Индии.

«Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей и обломков мечетей и домов, пораженных индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки», — говорится в тексте статьи.

Авторы подчеркивают, что с репутационной точки зрения Пакистан будет должен отвечать на все удары со стороны Индии, и «крайне маловероятно, что карательные военные действия Пакистана будут направлены на избежание жертв».

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском Минобороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.