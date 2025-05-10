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01:31, 10 мая 2025Мир

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Генерал-лейтенант Чаудри: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aditya Kumar / Unsplash

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмед Шариф Чаудри, сообщает телеканал Geo.

По его словам, индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики. Он также подчеркнул, что в ходе атаки ущерба нанесено не было.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за действий Нью-Дели.

6 мая Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском Минобороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

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