Генерал-лейтенант Чаудри: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмед Шариф Чаудри, сообщает телеканал Geo.

По его словам, индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики. Он также подчеркнул, что в ходе атаки ущерба нанесено не было.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у его страны нет выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за действий Нью-Дели.

6 мая Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском Минобороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.