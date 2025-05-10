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02:55, 10 мая 2025Мир

Пакистан вновь закрыл воздушное пространство из-за ударов Индии

Geo: Пакистан закрыл небо до полудня 10 мая из-за ударов со стороны Индии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан вновь закрыл небо из-за ударов со стороны Индии, ограничения будут действовать до полудня по местному времени (14:00 по мск) 10 мая. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

«Управление аэропортов Пакистана заявило, что страна закрыла свое воздушное пространство для всех рейсов с 3:15 утра до 12:00 дня сегодня из-за проблем безопасности после индийских военных ударов», — говорится в сообщении.

7 мая власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Это решение было принято на фоне обострения конфликта с Индией.

Вечером 6 мая стало известно, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован.

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