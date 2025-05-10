Одна из самых известных свидетелей холокоста ушла из жизни в День Победы

Одна из самых известных свидетелей холокоста Фридлендер скончалась в День Победы

Одна из самых известных свидетелей холокоста немка Марго Фридлендер умерла в День Победы в возрасте 103 лет. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на одноименный фонд.

«Фонд Марго Фридлендер в Берлине сообщил, что она умерла в возрасте 103 лет. В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен», — сообщил телеканал.

Фридлендер родилась в 1921 году в Берлине. Во время Второй Мировой Войны она выжила, а ее семья погибла. После окончания войны немка переехала в США. Женщина получила мировую известность благодаря автобиографии о основанному ей благотворительному фонду. Марго Фридлендер вернулась в Германию в возрасте 88 лет.