Президент Южной Осетии назвал СВО общим с Россией делом

Президент Южной Осетии Гаглоев назвал спецоперацию общим с Россией делом

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал СВО общим с Россией делом. Гаглоев отметил, что и руководство республики, и рядовые граждане поддерживают военных.

«Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, — здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу», — подчеркнул он.

Ранее в ходе встречи с Гаглоевым президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии.