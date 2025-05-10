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00:03, 11 мая 2025Бывший СССР

Президент Южной Осетии назвал СВО общим с Россией делом

Президент Южной Осетии Гаглоев назвал спецоперацию общим с Россией делом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алан Гаглоев

Алан Гаглоев. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал СВО общим с Россией делом. Гаглоев отметил, что и руководство республики, и рядовые граждане поддерживают военных.

«Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, — здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу», — подчеркнул он.

Ранее в ходе встречи с Гаглоевым президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии.

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