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23:55, 10 мая 2025Россия

Путин пообещал уделить внимание безопасности Южной Осетии

Путин: Россия уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это важнейшее направление совместной работы двух стран. «Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности», — пообещал он во время переговоров с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Ранее стало известно, что к 80-летию Победы Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей.

В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Россия и четыре другие страны, входящие в ООН, официально признали независимость Южной Осетии. Грузия не признает независимость республики, что делает эту территорию частично признанной страной.

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