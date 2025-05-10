Путин пообещал уделить внимание безопасности Южной Осетии

Путин: Россия уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии

Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это важнейшее направление совместной работы двух стран. «Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности», — пообещал он во время переговоров с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Ранее стало известно, что к 80-летию Победы Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей.

В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Россия и четыре другие страны, входящие в ООН, официально признали независимость Южной Осетии. Грузия не признает независимость республики, что делает эту территорию частично признанной страной.