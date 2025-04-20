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04:48, 20 апреля 2025Экономика

Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Кириенко уточнил, что средства в том числе направят на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, а также музеев. Он напомнил, что Южная Осетия — родина большого числа героев.

Ранее Путин анонсировал празднование 80-летия Победы со странами СНГ. Кроме того, в странах СНГ 2025 год станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

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