Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей

Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Кириенко уточнил, что средства в том числе направят на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, а также музеев. Он напомнил, что Южная Осетия — родина большого числа героев.

Ранее Путин анонсировал празднование 80-летия Победы со странами СНГ. Кроме того, в странах СНГ 2025 год станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.