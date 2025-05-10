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08:29, 10 мая 2025Мир

Опубликовано видео из спецпоезда с главами четырех европейских стран

Появилось видео из поезда, на котором Макрон, Стармер и Мерц отправились в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео из спецпоезда, на котором главы четырех европейских стран отправились в Киев. Запись опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, что в купе находятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Отмечается, что вместе с политиками также ехал премьер-министр Польши Дональд Туск, однако он не попал в кадр. По данным DW, поезд уже прибыл в Киев.

Ранее Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня. Как считает политик, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено на 30 дней.

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