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08:32, 10 мая 2025Мир

Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS

Пентагон заключил контракт на производство HIMARS на сотни миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Fallon / Reuters

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Об этом проинформировали в самом американском военном ведомстве.

«Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS — прим. "Ленты.ру")», — сказано в заявлении.

Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа. Предполагаемая дата завершения работ — 31 мая 2027 года.

В июне 2024 года Министерство обороны США также заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство HIMARS. В тот раз сумма сделки составила около 1,9 миллиарда долларов.

Ранее СМИ написали, что американские военные передавали Вооруженным силам Украины разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS.

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