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17:23, 10 мая 2025Россия

Песков прокомментировал попытки изолировать Россию

Песков: Изолировать РФ трудно, поскольку она занимает большую часть мира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки изолировать Россию от мира, отметив, что это сложная задача. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это трудно, поскольку РФ составляет большую часть мира. Так он прокомментировал публикации в СМИ о провалившихся попытках изолировать Россию.

Ранее Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована». По его словам, в Москву 9 мая приехали представители многих стран.

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