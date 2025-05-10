Подпольщик Лебедев сообщил об активности сухогрузов в порту Одессы

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале сообщил об активности сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы.

По его словам, подполье отследило в гавани сухогруз в роли контейнеровоза ISLAND STAR, который «продолжает заниматься чем-то непонятным». Также активно разгружается малый сухогруз DOLPHIN. Из него извлекают белые мешки с сыпучим содержимым, очень быстро грузят на фуры и увозят.

Также в порту пришвартовался 113-метровый сухогруз GOLDEN ROSE, который пока не проявил активности. За терминалы направляются машины с синими контейнерами, добавил Лебедев.

«По всему порту активно слышны звуки перегрузки чего-то тяжелого», — заключил подпольщик.

Ранее Лебедев рассказал, что российские войска поразили в Чернигове собравшиеся на прорыв в Брянской области соединения ВСУ. Также были поражены объекты украинских военных в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.