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19:11, 10 мая 2025Россия

Правила оказания медпомощи иностранцам в России утвердили

Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи гражданам других государств на территории России. Соответствующее постановление появилось на сайте опубликования правовых актов.

В постановлении говорится, в частности, что экстренная медицинская помощь иностранцам в России должна оказываться в бесплатном формате и в соответствии с действующим в РФ законодательством. Правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

«Помощь в экстренной форме при острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам бесплатно», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поручил депутатам проработать ограничения на иностранные слова.

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