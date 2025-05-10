Правила оказания медпомощи иностранцам в России утвердили

Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи гражданам других государств на территории России. Соответствующее постановление появилось на сайте опубликования правовых актов.

В постановлении говорится, в частности, что экстренная медицинская помощь иностранцам в России должна оказываться в бесплатном формате и в соответствии с действующим в РФ законодательством. Правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

«Помощь в экстренной форме при острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, оказывается иностранным гражданам бесплатно», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поручил депутатам проработать ограничения на иностранные слова.