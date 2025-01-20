Председатель ГД Володин поручил проработать ограничения на иностранные слова

В России начали прорабатывать ограничения использования иностранных слов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать для этого специальную рабочую группу, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Рабочая группа должна прорабатывать вопрос о том, каким образом будут реализовываться нормы закона о защите русского языка после его принятия, а также сопровождать прохождение инициативы. Для рассмотрения законопроекта намерены привлечь представителей профильных отраслей.

«Язык — это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно (...) Проработаем все вопросы и вместе с первым чтением примем постановление Госдумы, в котором обозначим направления по доработке законопроекта ко второму чтению», — обозначил Володин.

В ноябре, выступая перед Советом по русскому языку и языкам народов России, президент России Владимир Путин заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

Позднее сообщалось, что Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России, на основе которой будет создан реестр языков.