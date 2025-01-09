Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 9 января 2025Россия

Раскрыты подробности нового проекта закона о защите русского языка

В России намерены создать государственный реестр языков народов страны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kekyalyaynen / Shutterstock / Fotodom  

В России намерены создать государственный реестр языков народов страны. Подробности нового проекта закона о защите русского и других языков народов страны раскрыты в публикации «Ведомостей».

В ноябре, выступая перед Советом по русскому языку и языкам народов России, президент России Владимир Путин заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

В соответствии с этим поручением депутаты Госдумы должны до 1 мая разработать и внести в Госдуму проект закона о языках. На сегодняшний день, как пишут «Ведомости», Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России, которые разделили на живые, заснувшие и исчезнувшие.

Согласно реестру РАН, в России насчитывается 155 живых языков, но у подавляющего большинства ограничены сферы применения. Так, в государственной системе образования задействовано 105 языков, из них 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве учебного предмета.

Еще 13 языков считаются исчезнувшими. В их числе — алеутский, югский и тазовский. А заснувших языков всего два: орочский, носители которого базировались в Хабаровском крае, и сойотский — его использовало население Бурятии.

Как уточняет издание, программа Института языкознания РАН предполагает, что через 10-12 лет в России повысилась жизнеспособность языков. В частности, предложено создать специальный федеральный орган, задача которого будет состоять в реализации языковой политики и в открытии региональных и локальных центров по мониторингу состояния языков.

Ранее в России захотели ограничить использование иностранных слов. Соответствующий законопроект анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы «развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      В российском кафе мужчины устроили стрельбу из-за девушек

      Один из лидеров якудза признал вину в торговле ядерными материалами

      В Раде предрекли начало президентской гонки на Украине

      Промпроизводство Германии начало оживать

      Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России Украине

      Канада пригрозила Трампу «огромной болью»

      Самолет врезался в хвост другого лайнера при рулении в аэропорту США

      Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с помощью Украине

      В ДНР рассказали о планах по восстановлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше