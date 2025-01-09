Раскрыты подробности нового проекта закона о защите русского языка

В России намерены создать государственный реестр языков народов страны

В России намерены создать государственный реестр языков народов страны. Подробности нового проекта закона о защите русского и других языков народов страны раскрыты в публикации «Ведомостей».

В ноябре, выступая перед Советом по русскому языку и языкам народов России, президент России Владимир Путин заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

В соответствии с этим поручением депутаты Госдумы должны до 1 мая разработать и внести в Госдуму проект закона о языках. На сегодняшний день, как пишут «Ведомости», Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России, которые разделили на живые, заснувшие и исчезнувшие.

Согласно реестру РАН, в России насчитывается 155 живых языков, но у подавляющего большинства ограничены сферы применения. Так, в государственной системе образования задействовано 105 языков, из них 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве учебного предмета.

Еще 13 языков считаются исчезнувшими. В их числе — алеутский, югский и тазовский. А заснувших языков всего два: орочский, носители которого базировались в Хабаровском крае, и сойотский — его использовало население Бурятии.

Как уточняет издание, программа Института языкознания РАН предполагает, что через 10-12 лет в России повысилась жизнеспособность языков. В частности, предложено создать специальный федеральный орган, задача которого будет состоять в реализации языковой политики и в открытии региональных и локальных центров по мониторингу состояния языков.

Ранее в России захотели ограничить использование иностранных слов. Соответствующий законопроект анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы «развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

