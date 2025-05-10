Премьер Польши раскрыл условие для усиления санкций против России

Туск: Запад готов усилить санкции, если Москва не согласится на прекращение огня

Запад готов усилить санкции против России, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня и мирные переговоры по Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Наша готовность и решительность заключается в том, что если это предложение прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров будет отметено, то мы готовы к усилению санкций», — сказал он.

По словам главы польского правительства, это подтвердили все участники переговоров в Киеве и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Он также отметил, что относительно перспективы прекращения огня инициаторы данного предложения являются «осторожными оптимистами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией. Он уточнил, что это возможно, если Москва согласится на прекращение огня.

