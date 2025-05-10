Президент Бразилии назвал безумием подстегивание конфликта на Украине

Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Россию, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается», — сообщил он. Лидер Бразилии заявил, что на оружие тратятся триллионы долларов, при этом было бы лучше, если бы их потратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскрыл значение своего визита в Россию на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что его визит спустя 15 лет означает возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны реализовывали все эти годы.