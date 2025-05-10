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12:11, 10 мая 2025Мир

Президент Бразилии назвал безумием подстегивание конфликта на Украине

Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Россию, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается», — сообщил он. Лидер Бразилии заявил, что на оружие тратятся триллионы долларов, при этом было бы лучше, если бы их потратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскрыл значение своего визита в Россию на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что его визит спустя 15 лет означает возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны реализовывали все эти годы.

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