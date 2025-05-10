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07:41, 10 мая 2025Мир

Принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

The Sun: Принц Гарри 3 раза ошибся адресом в поисках дома друга и попал на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, попал на видеозапись дверного звонка в районе Фулхэм в Лондоне, как минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома друга. Об этом пишет газета The Sun.

Принц приехал в столицу Великобритании в связи с судебным разбирательством — 2 мая апелляционный суд Англии и Уэльса не принял его претензии к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), снизившему его уровень полицейской охраны во время нахождения в стране.

«Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый», — говорится в статье. Газета опубликовала фотографию, на которой видно, как принц звонит в звонок входной двери и одновременно говорит по телефону.

Один из очевидцев утверждает, что герцог Сассекский пытался попасть в дома в противоположных концах улицы, расположенных на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Поведение принца Гарри показалось ему подозрительным.

Ранее принц Гарри дал новое скандальное интервью. Он предрек смерть короля, намекнул на расправу с Дианой и заявил о покушении на себя.

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