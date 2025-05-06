Принц Гарри дал новое скандальное интервью. Он предрек смерть короля, намекнул на расправу с Дианой и заявил о покушении на себя

Принц Гарри намекнул, что принцессу Диану устранили недоброжелатели

Принц Гарри дал интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си». В нем он говорил о примирении с королевской семьей и утверждал, что ему грозило покушение. В Букингемском дворце высказывания принца сочли безвкусными и оскорбительными. По слухам, в наказание его могут лишить права именоваться «Ваше королевское высочество».

Принц Гарри объявил, что хочет помириться с родственниками

Во время интервью принц Гарри был неожиданно миролюбив. Он признался, что хотел бы положить конец затянувшемуся конфликту с родственниками. «Между мной и некоторыми членами моей семьи было так много разногласий, — сказал он. — Я бы хотел примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать бороться дальше, жизнь драгоценна».

Одна из причин, по словам принца, связана со здоровьем его отца. В прошлом году у короля Карла III диагностировали онкологическое заболевание. Гарри хочет помириться, пока тот еще жив, и боится не успеть.

Я не знаю, сколько отцу осталось жить. Он со мной не разговаривает из-за этой ерунды с безопасностью принц Гарри

Говоря о «ерунде с безопасностью», Гарри имеет в виду тяжбу по поводу государственной охраны, которую у него отобрали после переезда в США. Он много лет безуспешно требует ее вернуть и раз за разом терпит поражение в суде.

Считается, что именно эта тяжба была одной из причин, вынудившей Карла III избегать общения с Гарри. Король опасается, что сын попросит его помочь, и придется либо ответить ему отказом, либо вмешаться в правосудие. Оба варианта его не устраивают, поэтому он выбирает третий и просто не разговаривает с принцем.

Принц Гарри Кадр: BBC News / YouTube

Принц Гарри считает, что на него готовилось покушение

Принц Гарри не исключает, что смерть его матери не была случайностью. Принцессы Дианы не стало 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, преследовали папарацци. Водитель пытался оторваться от них и врезался в стену тоннеля. Для Дианы и ее спутника авария стала фатальной.

В интервью принц намекнул на теорию заговора, согласно которой парижская катастрофа была подстроена, чтобы устранить принцессу Диану. Он утверждает, что на него также готовилось покушение. Более того, ему известно, кто был в этом замешан.

Я не стану раскрывать эту информацию в данный момент, но мне известны имена всех людей, который были вовлечены в этот процесс принц Гарри

По мнению принца, именно из-за готовившегося покушения его лишили государственной охраны. «И они не просто решили лишить меня охраны, — утверждает он. — Они еще и подали сигнал каждому правительству в мире, что нас не следует защищать».

Принц Чарльз (ныне король Карл III), принцы Гарри и Уильям, принцесса Диана Фото: AP

Интервью поразило и раздосадовало британскую королевскую семью

В Букингемском дворце слова Гарри интерпретировали по-своему. Упоминание болезни Карла III там сочли намеком на скорую смерть монарха, а слова о покушении — едва ли не обвинением в адрес королевской семьи. Тем более, что теории заговора о принцессе Диане обычно возлагают вину либо на королеву Елизавету II, либо на Карла.

Бывший придворный, согласившийся прокомментировать интервью Гарри для издания Daily Beast, назвал высказывание о здоровье монарха крайне безвкусным. По его мнению, Карл не будет на это отвечать, однако подобной сдержанности вряд ли стоит ждать от принца Уильяма. Он покарает брата, как только унаследует престол.

Как утверждает бывший придворный, после коронации Уильяма все связи королевской семьи с Гарри будут оборваны. Кроме того, Уильям лишит Гарри и Меган права пользоваться обращением «Ваше королевское высочество». «Это будет среди первых вещей, которые он сделает», — считает он.

Того же мнения придерживается и другой источник Daily Beast, лично знакомый с принцем Уильямом. По его мнению, интервью «Би-би-си» продемонстрировало отсутствие у Гарри всякого интереса к примирению.

Британская королевская семья Фото: Ben Birchall / Pool / Reuters

Король не сможет отобрать у Гарри герцогский титул

Формально принца Гарри и его жену Меган Маркл нельзя публично называть «Ваше королевское высочество» с 2020 года. Таковы были условия соглашения с королевой Елизаветой II, опасавшейся, что после переезда в США Гарри и Меган попытаются использовать титул в коммерческих целях.

В апреле Меган нарушила запрет, опубликовав в соцсети письмо первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, где ее называют «Ваше высочество». Приближенные королевской семьи не сомневались, что она сделала это специально. Это, по их мнению, была попытка прощупать границы дозволенного.

Уже тогда источники Daily Beast рассуждали о грядущем лишении титула. По их мнению, Гарри и Меган могут спать спокойно лишь до тех пор, пока Уильям вынужден подчиняться воле отца. Когда он займет престол сам, рассчитывать на снисхождение не придется.

Не секрет, что Уильям хотел бы, чтобы с Гарри разобрались более сурово. Он считает, что Гарри предал семью, а для Виндзоров хуже преступления нет друг принца Уильяма

Чтобы лишить Гарри и Меган права именоваться «Ваше королевское высочество», достаточно королевского указа. С титулами герцога и герцогини Сассекских, который им пожаловала Елизавета II, дело обстоит сложнее. В отличие от обращения, монарх не может их отобрать — для того требуется решение парламента, которого Уильям вряд ли станет добиваться.